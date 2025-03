Suspeito de furto é baleado ao desobedecer ordem de prisão e atirar contra policiais

Um homem, de 30 anos, identificado como Robson Mendes Meireles, precisou ser socorrido em estado grave após desobedecer ordem de prisão, e atirar contra os policiais. Embora o caso tenha acontecido nessa terça-feira (4), na Vila Angélica, em Jardim, cidade distante 236km de Campo Grande, o boletim de ocorrência só foi registrado nesta quinta-feira (6).

Segundo as informações registradas, agentes da Polícia Militar, foram chamados para resolver uma ocorrência às 5h30. No local, testemunhas informaram que o suspeito estava andando com um revólver calibre 38mm na região da Avenida Mato Grosso. Elas ainda informaram que Robson estava amedrontando as pessoas.

Após busca, o autor foi encontrado na Rua Márcia Valéria de Freitas, onde recebeu ordem de prisão. Ao avistar os policias, Robson começou a fugir, disparando contra os PM. Durante a troca de tiros, o homem foi atingido por uma pistola 9mm.

Mesmo ferido, o suspeito continuou a fuga, até uma chácara próxima à Rua Rio Verde. Robson foi encaminhado para o Hospital Marechal Rondon, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Campo Grande.

A arma do crime foi encontrada e apreendida. Robson já possuía passagens por furto e furto qualificado.