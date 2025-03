Homem denuncia ex-amante por expor videos e fotos intimas dos dois para sua esposa e familiares, em Campo Grande

Na noite desta quinta-feira (6), um homem, de 40 anos, procurou a delegacia de Campo Grande com o intuito de denunciar sua ex-amante, uma mulher de 28 anos, por compartilhar fotos e vídeos intimos e comprometedores para sua esposa e familia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou aos policiais que a mulher estava encaminhando fotos e vídeos intimos deles nus para sua atual esposa e para sua irmã. Segundo ele, sua ex-amante quer acabar com seu relacionamento.

O homem também informou que a ex-amante estava o ameaçando desde dezembro do ano passado, afirmando que se não terminasse, e ficasse com ela, mandaria todos os vidos e as fotos dos dois.

O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo por agente que tenha mantido relação de afeto com a vítima com o fim de vingança ou humilhação.