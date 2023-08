Suspeito de executar garagista em MS é incluído na lista da Interpol

Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como “Especialista”, foi incluído na Difusão Vermelha da Organização de Polícia Internacional (Interpol). O suspeito foi preso na Bolívia no último dia 20 de agosto, transportando granadas e um grande carregamento de cocaína. Ele também é um dos principais suspeitos de matar e sumir com o corpo do garagista Carlos Reis de Medeiros de Jesus, de 52 anos, conhecido como “Alma”, em Campo Grande (MS), em setembro de 2021.

Tiaguinho foi preso na Bolívia pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), quando a polícia brasileira entrou com um pedido de extradição, mas para isso, o “Especialista” precisaria estar incluso na lista de procurados internacionalmente. O pedido foi feito pela DHPP e aceito pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Thiago foi preso em agosto na cidade de Trinidad (BOL), com 406 quilos de cocaína e granadas. Até o momento não há nenhuma confirmação sobre a sua extradição ao país.

Acerto de contas e dívida com “Alma”.

Carlos Reis, conhecido como Alma, desapareceu no último dia 30 de novembro de 2021. Segundo as investigações, Thiago mantinha negócios com Carlos, que era dono de um ferro-velho.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, Carlos se apresentava como empresário e o garagista também trabalhava como agiota e teria emprestado dinheiro para Thiago. O motivo do crime seria motivado por vingança e “acerto de contas”.

Ainda durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Thiago é filho de José Venceslau Alves da Silva, ou “Celau”, que mantinha negócios com o garagista. Quando o pai do “Especialista”, morreu em 2020, Thiago passou a cobrar o “Alma”, mas foi ignorado.

Neste momento, Thiago apresentou Vitor Hugo de Oliveira Afonso, o “Primo”, para Alma. A intensão do traficante era colocar Vitor para acompanhar os passos do garagista e descobrir suas movimentações bancárias. O plano de seguir o garagista deu certo, quando Alma e Primo viraram parceiros de venda de veículos e também em cobranças de agiotagem.

Durante as investigações, Carlos sumiu no dia 30 de novembro de 2021, quando Alma foi atraído para oficina de Thiago, localizado na Avenida Gunter Hans. Nos fundos desse estabelecimento, Thiago e Primo teriam assassinado o garagista a tiros. As investigações da Polícia Civil, aponta que Rodrigo José Martins da Silva, de 19 anos, irmão de Thiago, também participou da execução.

Após o crime, um dos envolvidos pegou o veículo do garagista e transportou o corpo até um local, onde foi esquartejado e teve partes do corpo ocultados. As partes do corpo de Alma nunca foi encontrado.

Até o momento, Rodrigo e Vitor Hugo foram encontrados e presos. Rodrigo foi detido em fevereiro, mas ganhou liberdade 1 mês após. Já Vitor Hugo segue atrás das grades.

