Lívio Leite toma posse como vereador nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande vai empossar, nesta quinta-feira (16), o suplente Lívio Viana de Oliveira Leite, conhecido como Dr. Lívio, para assumir a vaga de vereador. A convocação foi publicada em edição extra do Diário do Legislativo nesta terça-feira (14).

Dr. Lívio obteve 2.772 votos nas eleições de 2020 e vai assumir o lugar de Claudinho Serra, que pediu afastamento. O médico foi vereador entre os anos 2017 a 2020, quando elegeu-se com 4.518 votos.

A posse acontece no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube, Rede E e TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Lívio Viana de Oliveira Leite nasceu em Fortaleza (CE), em 08 de setembro de 1974, e mora em Campo Grande desde criança. É casado e tem três filhos.

Formado em Medicina pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), foi secretário estadual-adjunto de Saúde (2015) e um dos idealizadores da Caravana da Saúde. Foi diretor do Hospital Regional Rosa Pedrossian de junho de 2021 a dezembro de 2022, durante a pandemia da Covid-19.

Também atuou como médico voluntário em várias instituições humanitárias, como a Fraternidade sem Fronteiras (FsF), onde participou de uma caravana a Moçambique em 2013, na Clínica da Alma e no Cethoi (Centro de Tratamento em Hematologia e Oncologia Infantil) no Hospital Regional.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram