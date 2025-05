Suspeito de esfaquear ex-companheira e tentar estuprá-la se entrega à polícia em Campo Grande

Um homem suspeito de esfaquear a ex-companheira e tentar estuprá-la na noite da última terça-feira (27) se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande. O crime, que chocou moradores do Bairro Jardim Canguru, aconteceu após o agressor invadir a casa da vítima e atacá-la com uma faca.

O suspeito se apresentou espontaneamente na 3ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Bairro Carandá Bosque. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, que foi imediatamente cumprido. Após a detenção, o homem foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), responsável pela investigação do caso. Ele ainda será ouvido pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h40 de terça-feira. O filho da vítima encontrou a mãe ferida no quarto da residência e chamou ajuda. A mulher relatou que, ao chegar em casa após uma festa, deparou-se com o ex-companheiro deitado em sua cama. Cansada, ela também se deitou, momento em que ele tentou forçá-la a manter relações sexuais.

Diante da recusa, o homem pegou uma faca que estava escondida sob o travesseiro e desferiu ao menos seis golpes contra a vítima — três nas costas, dois na lateral do abdômen e um na barriga. Os filhos da mulher tentaram intervir, mas o agressor conseguiu fugir em uma motocicleta. A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada.

Em um áudio enviado a uma vizinha logo após o ataque, a mulher pede ajuda em tom de desespero: “Não está nada bem não. Acabei de tomar quatro ou cinco facadas, entra aqui.”

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio e tentativa de estupro. A polícia aguarda o depoimento do suspeito e segue reunindo provas para esclarecer todos os detalhes da agressão.

