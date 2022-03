Suspeito de enviar drogas para traficantes nigerianos em São Paulo é preso

A Polícia Civil, por meio da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), cumpriu hoje (30) dois mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão contra um homem, de 48 anos, integrante de uma organização criminosa suspeita de enviar cocaína de Mato Grosso do Sul para traficantes nigerianos em São Paulo.

Segundo as investigações, o suspeito é associado a um grupo de traficantes de drogas, preso no ano passado. Ele foi encaminhado para a sede da Defron, local em que foi interrogado e posteriormente levado para a penitenciária de Dourados.

Simultaneamente, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão e de prisão na residência de um homem, de 29 anos, também na cidade. Ele é suspeito de estar associado com o casal para mandar entorpecente para a cidade de Dourados.

Investigação

Em dezembro de 2021, a Defron prendeu em flagrante dois homens e uma mulher numa residência com 11,100 quilos de cocaína e 41,850 quilos de pasta base de cocaína em Dourados.

Na época, as autoridades descobriram que o casal matinha empresas de consertos de aparelhos celulares para possivelmente disfarçar a origem ilícita do dinheiro que obtinham com o tráfico de drogas.

Após as prisões, novas investigações foram realizadas e foi revelado que o casal matinha um esquema sofisticado para o traficar entorpecentes, com fornecedores no município de Ponta Porã e com um indivíduo encarregado de encontrar compradores de drogas no Estado de São Paulo.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta