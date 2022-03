“Um Mergulho no Imaginário” será o tema do Festival de Inverno de Bonito

Na noite desta terça-feira (29), foi realizado uma audiência pública relativa à realização do 21º Festival de Inverno de Bonito, a população compareceu em peso para trazer suas sugestões ao FIB 2022 (Festival de Inverno de Bonito).

O Festival acontecerá entre os dias 28 e 31 de julho de 2022, após dois anos sem realização. A FCMS ( Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) levou a sugestão “Um Mergulho no Imaginário”, com atenção ao pertencimento da sociedade à Bonito, a população aprovou em unanimidade.

Foram mais de 30 sugestões vindas da comunidade para incorporar na programação do FIB 2022, dentre elas, ações nos distritos como Águas de Miranda, oficinas de observação e identificação de aves, teatro infantil, maior participação de artistas e artesãos locais, um Festival Gastronômico, oficinas nas escolas nos três períodos, oficinas com práticas de sustentabilidade e um palco para música eletrônica.

O presidente do Festival, Gustavo Cegonha, pontuou “todas as sugestões são de grande valia para nossa equipe formular a programação, tentaremos ao máximo atender todos os anseios, afinal são dois anos sem o Festival e estamos todos muito empolgados com essa volta”.

Cada vez está mais perto o evento mais esperado do ano no interior do Mato Grosso do Sul, deixando todos ansiosos para curtir bastante o evento depois de uma longa paralisação.

Com Informações do Governo do Estado.