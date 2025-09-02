Briga entre estrangeiros na Casa do Imigrante mobiliza PM em Corumbá

Confusão deixou um ferido e terminou com encaminhamento de envolvidos à delegacia

Uma briga generalizada entre estrangeiros hospedados na Casa do Imigrante, em Corumbá, mobilizou a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º). O caso ocorreu na Rua Dom Aquino, região central da cidade, após chamados de perturbação do sossego público.

Segundo a PM, ao chegar ao local, a equipe da Força Tática encontrou um grupo em frente ao prédio, parte se dispersando com a aproximação da viatura e outros insistindo em permanecer nas dependências e arredores, provocando tumulto. Funcionários relataram que as desavenças vinham ocorrendo desde o fim de semana por causa de disputas envolvendo pertences pessoais.

Durante a confusão, um homem que já não estava hospedado no local retornou ao prédio e acabou agredido com uma pedra, sofrendo um corte no antebraço. Ele ainda teria forçado a porta de entrada para se abrigar, causando danos materiais e aumentando o descontrole da situação. Testemunhas afirmaram que outros estrangeiros tentaram acessar o imóvel escalando grades e janelas, o que gerou insegurança entre os trabalhadores da instituição.

Os envolvidos foram identificados e levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais. O homem ferido recebeu atendimento médico no pronto-socorro municipal. A ocorrência contou com apoio de guarnições da Polícia Militar de Ladário, que atuaram em conjunto para restabelecer a ordem.

