Suspeito de abusar e desfigurar rosto de idosa é preso

Foi preso logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13) o homem suspeito de agredir e abusar sexualmente de uma empresária, que foi encontrada desacordada na manhã da última quinta-feira (5), com ferimentos graves no rosto, na área central de Bataguassu, município a 341 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, a Polícia Civil identificou o pedreiro de 33 anos, como o principal suspeito de ter arrombado a porta da casa da vítima, de 77 anos e a agredido física e sexualmente.

O suspeito trabalhava na casa da vítima e teria cometido o crime na noite de quarta-feira (4). Na manhã seguinte o homem chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, alegando que quando chegou na residência encontrou a idosa com ferimentos no rosto. Já no hospital, a mulher disse a polícia que os ferimentos foram causados por um ventilador, que havia caído sobre ela.

Testemunhas foram ouvidas e após a perícia na casa, os agentes identificaram que o caso não teria sido um acidente doméstico e sim uma agressão, visto que a porta da frente estava com sinais de arrombamento. Exames comprovaram que a idosa também havia sofrido violência sexual. A vítima foi transferida para Campo Grande para exames mais detalhados.

Caso semelhante

O suspeito já havia sido preso em flagrante em 2017, quando confessou ser o autor de dois estupros contra duas jovens, e um dos crimes ocorreu em 2016. Em 2017 o homem foi julgado e condenado a seis anos de prisão em regime fechado.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.