Suspeita que tentou matar outra travesti queimada está envolvida em morte de caminhoneiro em motel

Na madrugada do último domingo (19), uma travesti identificada como Yara, uma das suspeitas de tentar matar outra travesti queimada na Vila Carvalho também está envolvida na morte de um caminhoneiro num motel no Taveirópolis em Campo Grande.

A travesti vítima do ataque teve 90% do corpo queimado e está na Santa Casa. As agressoras foram identicadas como “Baby” e Yara, envolvida também no assassinato do caminhoneiro.

O Crime

O crimem ocorreu no dia 8 de janeiro, um caminhoneiro identificado como Jeferson Pontes Barbosa de 33 anos foi encontrado morto em um motel na Avenida Tirandentes .O homem estava no local com a travesti para um programa sexual. Um outro homem também estava no local e havia chegado depois.

Uma das suspeitas era de que a vítima estava usando cocaína e teria tido problema no limite pix pagar o programa sexual do homem. Um briga aconteceu entre os três e funcionários do motel após ouvir gritos de socorro da vítima e acionaram a polícia militar.

A travesti brigou com o caminhoneiro e o agrediu, o homem também teria agredido o homem. O laudo da morte ainda não saiu e o homem também pode ter morrido por averdose já que ingeriu drogas.