UEMS abre processo seletivo para professores substitutos em sete campis; confira

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) lançou um processo seletivo para contratação de professores substitutos e formação de cadastro reserva. As vagas estão disponíveis nos campi de Dourados, Campo Grande, Nova Andradina, Cassilândia, Paranaíba, Aquidauana e Amambai. Os salários variam de R$ 2,5 mil a R$ 10,2 mil, dependendo da titulação e carga horária, e as inscrições seguem até esta sexta-feira (24).

Os salários são definidos conforme a titulação do candidato e a carga horária de trabalho. Para doutorado, os valores são de R$ 5.100,14 para 20 horas semanais e R$ 10.200,29 para 40 horas semanais. Para mestrado, os salários são de R$ 3.619,00 para 20 horas semanais e R$ 7.238,01 para 40 horas semanais. Já para especialização, os valores são de R$ 2.515,14 para 20 horas semanais e R$ 5.030,28 para 40 horas semanais.

Os interessados devem realizar a inscrição até sexta-feira (24) pelo Portal da UEMS. O processo seletivo exige requisitos específicos de formação acadêmica e experiência profissional, conforme a área de atuação.

Vagas disponiveis

As vagas estão distribuídas entre diversas áreas. Em Campo Grande, há oportunidades para Ciências Biológicas, Geografia (Humana, Física e Tecnologias) e Saúde, incluindo Enfermagem, Medicina e Multidisciplinar. Em Dourados, as vagas são para Língua Espanhola, Literatura e Libras. Nova Andradina oferece vaga para Engenharia Civil, enquanto Cassilândia e Paranaíba têm oportunidades em Libras e Língua Portuguesa. Aquidauana busca profissionais em Agronomia, Educação Física e Matemática, com foco em temáticas indígenas e educação de campo. Em Amambai, as vagas são para Agroecologia, Zootecnia e Ciências Biológicas, com ênfase em pesquisas voltadas à produção sustentável e comunidades indígenas.