Sobrinho esfaqueia própria tia e termina baleado pelo tio

Um homem, de 48 anos, foi preso por tentativa de feminicídio, após ter golpeado a tia, uma idosa de 74 anos, com uma faca. O caso aconteceu nesta quarta-feira (09), no bairro BNH III Plano, em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

As informações são de que a facada foi dada nas costas. A idosa foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Vida, em Dourados. Ela já foi liberada pela equipe hospitalar.

De acordo com as informações apuradas pelo Dourados News, uma testemunha relatou que o autor golpeou a tia, sem discussões, como um “surto”.

Após a tentativa de feminicídio, o esposo da idosa, de 72 anos, chegou ao local. No momento em que viu o tio, o agressor teria tentado golpeá-lo, mas o idoso efetuou disparo com uma arma calibre 38, atingindo o sobrinho no abdômen.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece internado. Mesmo ainda em atendimento hospitalar, o autor foi autuado em flagrante pela tentativa de feminicídio.

O idoso, de 72 anos, ainda será ouvido em depoimento policial. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação.

Com informações do jornal Dourados News

Serviço

Feminicídio é o assassinato de uma mulher por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolver (I) violência doméstica e familiar ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídio por violência doméstica e familiar (também chamado de “feminicídio íntimo”) é quando o crime decorre da violência doméstica, na maioria das vezes praticada em âmbito familiar, por alguém conhecido, com quem a vítima possui ou possuía uma relação afetiva, em razão da perda do controle sobre a mulher, da propriedade que o agressor julgava ter sobre a mulher; o feminicídio por menosprezo ou discriminação é aquele que resulta da misoginia – que é o ódio ou aversão a mulheres, aversão a tudo que é feminino e, muitas das vezes, é precedido por violência sexual, mutilação e desfiguração da mulher.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

