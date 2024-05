Sistema de registros de B.O fica indisponível e causa transtornos em delegacias

Na última terça-feira (07), a Delegacia de Pronto Atendimento da região central (Depac) suspendeu os atendimentos, novamente, devido a uma instabilidade no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), sistema utilizado para o registro de boletins de ocorrência.

A orientação dada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) aos agentes policiais, é para que os registros de boletins de ocorrências sejam feitos no programa Word e, assim que o sistema voltar a funcionar, sejam adicionados ao sistema ou que o registro não seja feito enquanto a instabilidade no sistema persistir, orientando as vítimas a retornarem à delegacia posteriormente.

O mau funcionamento no SIGO é recorrente, pois, há cerca de um mês, o sistema ficou indisponível por um breve período. Mesmo voltando a seu operar, as instabilidades voltaram a acontecer nos últimos dias, alcançando seu ápice de nesta terça-feira.

