Servidora é solta após pagamento de fiança por dirigir bêbada e agredir PM

Na manhã desta sexta-feria (02), uma servidora pública presa por dirigir bêbada e agredir um PM (Policial Militar) foi solta após pagamento de fiança de de R$ 4,5 mil durante audiência de custódia.

O caso aconteceu no bairro Vilas Boas, em Campo Grande e segundo boletim a mulher estava presa desde o dia 1º de maio por dirigir embriagada e bater em um carro estacionado. A servidora também teria danificado o aparelho celular de um policial militar.

Ela teve a liberdade provisória decretada hoje (02) mediante pagamento de fiança. No depoimento, ela disse que não cometeu crimes de trânsito e que o carro estava estacionado e não conduziu o veículo em nenhum momento.

Ela também disse que um indivíduo tentou extorqui-lá e que os policiais a arrastaram de dentro da conveniência e a colocaram dentro da viatura.

No boletim, os policiais informaram que a mulher estava bêbada e que passou a chutar um dos PMs.

