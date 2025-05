Homem é atingido por tiro no rosto disparado por dupla de moto em Corumbá

Na madrugada desta sexta-feira (02), um homem de 31 anos foi atingido por disparo de arma de fogo no rosto, quando fazxia o trajeto do trabalho para sua casa a pé na cidade de Corumbá

De acordo com o Diário Corumbaense o homem foi levado pronto-socorro e trabalha em um restaurante, na área central da cidade. Um guarda municipal acionou a equipe da Polícia Militar, que se deslocou até o pronto-socorro.

O momento do disparo teria acontecido próximo da casa da vítimna, na rua Sete de Setembro esquina com a rua Gonçalves Dias. O disparo foi feito por dois indivíduos em uma moto. O passageiro atirou e a bala atingiu o lado esquerdo do rosto do homem.

O homem contou essas informações em conversa com o guarda municipal, ele também disse quando quesationado que o crime não era um assalto e que não sabia o motivo do ataque.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

