Semirreboque é encontrado abadonado com 1,8 tonelada de maconha em Batayporã (MS)

Condutor não foi encontrado pela polícia no local

Na última segunda-feira (25), uma combinação veicular composta por trator Iveco e um semirreboque Randon foi abordada com 1,8 toneladas de maconha em Batayporã.

O veículo foi fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis, aparentemente abandonada, com as chaves do caminhão no contato da ignição e com as portas destrancadas.

No semirreboque, foram localizados diversos fardos de maconha que totalizaram em mais de 1,885 kg. O condutor não foi encontrado pelos policais rodoviários federais no local.

A ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária da cidade.

