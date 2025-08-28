Homem é autuado por comprar carro furtado e veículo é apreendido em Campo Grande

Na tarde de hoje (28), um homem de 21 anos foi auatuado por receptação culposa por adquirir um veículo furtado, em Campo Grande.

A investigação teve início após monitoramento de redes sociais, que identificou um anúncio de venda do veículo, um VW/Gol com restrição criminal. O vendedor foi qualificado pelos policiais, que apreenderam o veículo em sua residência.

O homem que era o proprietário do carro foi conduzido à Defurv ( Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) para prestar esclarecimentos. Ele afirmou ter feito consultas sobre a procedência do veículo quanto a aquisição.

O veículo foi apreendido e será levado ao Detran/MS para regularização administrativa.

Os cidadãos podem fazer denúncias sobre furtos e roubos de veículos e encaminhar mensagem pelo telefone da polícia: (67) 99224-3346 (WhatsApp).

