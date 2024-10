Seis pacientes transplantados testam positivo para HIV depois de receberem órgãos infectados

Um caso sem precentes foi divulgado hoje(11) no Rio de Janeiro. Seis pacientes receberam órgãos infectados com o vírus HIV oriundos de dois doadores.

O Governo do Rio de Janeiro informou que o erro foi em 2 exames do laboratório privado PCS Lab Saleme. A unidade fica localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A suspeita é de que o laboratório não fez os exames nos órgãos e tenha fraudado os resultados, já que a Anvisa também descobriu que o PCS não tinha os kits para realização dos exames de sangue e não apresentou documentos que comprovem a compra dos materiais médicos necessários

O laboratório PCS foi contratado pela SES- RJ (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) em dezembro de 2023 em um processo de licitação emergencial no valor de R$ 11 milhões, para fazer a sorologia de órgãos doados.

O Ministério da Saúde, Ministério Público do RJ (MPRJ), Polícia Civil e Conselho Regional de Medicina (Cremerj) investigam o caso.

O laboratório foi interditado pela Coordenadoria Estadual de Transplantes e a Vigilância Sanitária Estadual. A Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil investiga o caso.

Um inquérito civil foi apurado para investigar as irregularidades noticiadas no programa de transplantes.