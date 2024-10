Governo transfere para 14 de novembro a comemoração do dia do servidor estadual

O Governo do Mato Grosso do Sul declarou ponto facultativo no dia 14 de novembro em comemoração ao dia do servidor público estadual. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Estado. Ele vale para a administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Com esta decisão, haverá expediente normal nas repartições públicas estaduais no dia 28 de outubro, data que comemora o dia do servidor, em virtude do adiamento para 14 de novembro.

A nova comemoração será na véspera do Feriado da Proclamação da República (15 de novembro). Em relação ao ponto facultativo, o decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel destaca que seus efeitos não se aplicam aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Com informações da Agência de Notícias.

