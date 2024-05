Associação Asilo São João Bosco convoca sócios a votarem para eleições internas em junho

Os associados da AASJB (Associação Asilo São João Bosco) estão sendo convocados para as eleições internas no dia 05 de junho (quarta-feira), às 19h, na sede da associação, na rua José Nogueira Vieira, nº 1900, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Até o momento, três chapas estão na disputa.

Na oportunidade, os sócios beneméritos e vicentinos foram convidados para apreciarem as propostas e votarem em uma nova direção. A Assembleia Geral tem previsão de instalar-se em primeira convocação às 19 h com a presença da maioria simples e, em seguida, em segunda convocação às 19h30 com qualquer número.

Ordem do dia:

Item 1 – eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme art. 19, 21 e 24 do estatuto vigente, como segue:

Alinea “A” – Conselho Deliberativo: 5 (Cinco) Conselheiros Titulares e Suplentes;

Alinea “B” – Diretoria Executiva; Presidente, Vice Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Patrimônio e respectivos suplentes;

Alinea “C” – Conselho Fiscal: 3 (Três) Titulares e 3 (Três) Suplentes.

A inscrição dos candidatos em chapa deverá ocorrer junto à presidência da AASJB, até cinco dias antes da Assembleia, juntamente com a proposta do Plano de ação para gestão, mandato correspondente à 5 de julho de 2024 até 4 de julho de 2027.

