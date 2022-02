Segurança é perseguido e assassinado na fronteira de MS

Um homem identificado como Leonardo Zorrilla Gomez, de 45 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (8), em Pedro Juan Caballero, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A vítima foi executada em frente a uma loja de ferragens por dois homens que estavam a bordo de uma motocicleta.

De acordo com a polícia, Leonardo trabalhava como segurança em uma fazenda. Na hora do ocorrido ele tentou fugir e se abrigou em uma loja de autopeças localizada no Bairro San Antonio, a 200 metros do território brasileiro mas foi atingido por tiros de projéteis de 9mm e morreu no local.

Familiares relataram que após o ocorrido os dois homens fugiram do local e seguem desaparecidos.

Junto ao corpo da vítima foi apreendido um revólver e vários projéteis. Segundo os policiais o homem tinha mandado de prisão pendente por descumprimento do dever legal de alimentos.