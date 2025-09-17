Segurança é agredido com barra de ferro após ex-funcionario não aceitar demissão, em Dourados

Homem, de 39 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi ameaçado e agredido por um ex-funcionário na empresa de estrutura metálica onde trabalha como segurança. O autor é conhecido no local como “Paraguai”. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (16), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, as agressões iniciaram quando a vítima estava no depósito da empresa e o autor, que havia sido demitido na manhã do mesmo dia, se recusou a deixar o local. Após ser advertido de que não poderia ficar, o homem retornou ao local com um barra de ferro, desferindo vários golpes na cabeça e no braço direito do segurança.

Insatisfeito com as agressões, o autor passou proferir ameaças de morte e tentou incendiar a motocicleta do segurança. A Polícia Militar foi acionada no local, mas o autor já havia evadido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal dolosa e ameaça.