Jovem é encontrada com as mãos amarradas e pedindo socorro após roubo, em Eldorado

Uma jovem, de 24 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi encontrada na noite desta terça-feira (16) pedindo socorro após ser vítima de roubo. O caso aconteceu na rua Rio de Janeiro, Jardim Novo Eldorado, em Eldorado, cidade distante 442 quilômetros de Campo Grande. Segundo a vítima, o crime aconteceu no Paraná, mas foi obrigada, pelos autores, a dirigir até MS.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada na rua solicitando ajuda, com as mãos amarradas por volta das 22h50. Após a Polícia Militar ser acionada, a jovem informou que depois de sair da faculdade em Cascavel, resolveu ir em um supermercado, momento em que foi rendida por dois homens armados.

Ainda segundo o relato da vítima, após a abordagem, os autores a obrigaram a dirigir até Eldorado. Ao chegarem na cidade, amarraram suas mãos com uma corda e a mandaram descer do carro. Após isso, a abandaram na estrada e fugiram.

A jovem foi encaminhada para o hospital. O caso foi registrado como roubo e está sendo investigado.