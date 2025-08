Segurança de Escola é preso por compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet, no bairro Maria Aparecida Pedrossian

Nesta terça-feira (5), agentes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem, 46 anos, relacionado a crime de compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet. O acusado atuava como segurança de escola, em Campo Grande

Segundo informações policiais, as investigações tiveram início quando ação de inteligência identificaram centenas de arquivos contendo material de abuso sexual circulando em plataformas digitais. A DEPCA apurou e localizou o suspeito, de 46 anos, residente do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Com ele foram apreendidos aparelhos celulares, que supostamente seriam utilizados para cometer o crime e ter acesso às matérias ilícitas. Esses dispositivos serão analisados visando identificar possíveis conexões com outros envolvidos no crime.

“A DEPCA tem como foco permanente o combate à circulação de material de abuso sexual infantil, muitas vezes vinculado a redes criminosas organizadas. Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente.” Ressalta a Delegada Anne Karine Trevizan, titular da DEPCA.