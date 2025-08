Cursos gratuitos de mancicure e design de sobrancelhas são ofertados na Capital

Capacitações acontecem entre 12 e 15 de agosto e inscrições podem ser realizadas pela internet

Em Campo Grande, cursos profissionalizantes gratuitos voltados nas áreas da áreas de beleza e estética sertão ofertados à juventude da cidade.

Está é mais um rodada de cursos profissionalizantes gratuitos realizados pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV). As capacitações acontecem entre os dias 12 e 15 de agosto. Segundo a pasta, o objetivo é proproicionar a geração de renda e fomentar o empreendedorismo.

Serão oferecidos dois cursos, Manicure e Pedicure e Design de Sobrancelhas. As aulas acontecem na própria Sede da Sejuv, no 3° andar do Marrakech nos períodos vespertino e noturno.

Todas as pessoas a partir de 15 anos podem se iinscrever e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas por este link.



Serviço:

Manicure e Pedicure

Data: 12 a 15/08

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro 924, 3° Andar do Marrakech

Design de Sobrancelha

Data: 12 a 15/08

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro 924, 3° Andar do Marrakech

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.