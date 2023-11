Segundo suspeito de matar jovem com seis tiros é preso em Campo Grande

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), prenderam na tarde de ontem (20), Lucas Henrique Souza dos Anjos, 21 anos. Ele foi apontado como o autor dos seis tiros que mataram Gabriela de Oliveira, de 18 anos, no último dia 10, deste mês, no Bairro Jardim Botafogo, em Campo Grande.

Conforme informações da delegada Analu Ferraz ao portal O Estado Online, ‘LK’ como é conhecido, estava escondido em uma pensão na Avenida Júlio de Castilho. Ele tinha um mandado de prisão em aberto há mais de 10 dias e foi encaminhado a delegacia. Os detalhes de sua prisão, a Polícia Civil não foram divulgados.

O crime

Gabriela de Oliveira, de 18 anos, foi morta no último dia 10, quando saia de um estabelecimento de carona com um amigo. De acordo com a delegada Analu Ferraz, ela teria pedido carona até a casa da mãe, porque tinha receio de ser morta. Ela havia apanhado de LK e do outro suspeito, preso no último final de semana, identificado apenas como Anderson, mais conhecido como Maconha.

Ainda conforme detalhes divulgados pela delegada, a jovem tinha um triângulo amoroso com os suspeitos, e foi espancada e ameaçada após ter relatado que contaria as traições de Anderson para a atual namorada dele.

Revoltados com o comportamento de Gabriele, LK e Maconha, decidiram matar a jovem. Anderson foi preso na última sexta-feira, em Campo Grande.

