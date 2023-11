Corpos de sul-mato-grossenses serão enterrados nesta terça

Os corpos dos dois sul- -mato-grossense que foram para o Estado do Rio de Janeiro realizar o sonho de participar do show da cantora norte-americana Taylor Swift serão enterrados nesta terça-feira (21). Cabe lembrar que Ana Clara morreu em decorrência de problemas climáticos; Gabriel foi morto a facadas durante um assalto.

O corpo da jovem da Ana Clara Benevides, 23 anos, chegou no Aeroporto Internacional de Campo Grande na tarde desta segunda-feira (20) e seguiu direto para a cidade de Sonora. O sepultamento está marcado para as 9h de terça-feira (21), em Pedro Gomes, cidade onde Ana Clara nasceu.

Já o corpo do jovem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, será velado a partir das 8 horas desta terça-feira (21). O enterro está marcado para as 16 horas em Campo Grande, cidade onde o jovem cresceu com a família.

Gabriel estava com alguns amigos na cidade, onde assistiria ao show da cantora norte-americana Taylor Swift, neste domingo (19). Na noite de sábado (18), os amigos foram em um carro alugado até Copacabana. Lá, desceram para mergulhar no mar, a vítima estava dormindo na praia quando foi esfaqueado por três suspeitos que foram presos nesta segunda-feira (20). Eles são acusados de latrocínio (roubo seguido de morte).

Por – Thays Schneider

