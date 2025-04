Segunda fase da operação “Argos” é deflagrada para combater tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Primeira fase prendeu 12 pessoas, apreendeu cinco menores e entorpecentes

Nesta quarta-feira (30) a segunda fase da Operação Argos foi deflagrada para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão, contra alvos relacionados ao tráfico de entorpecentes na cidade de Aparecida doTaboado.

A primeira fase da Argos foi realizada no dia 16 de abril, na cidade de Jardim e resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão temporária, 5 prisões em flagrante por tráfico de drogas, 5 menores apreendidos, mais de 21kg de maconha, 671 grmas de crack e 91 gramas de cocaína.

Mais informações e o resultado da Operação serão repassados nas próximas horas.

A operação, coordenada pela Policia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico- DENAR, reuniu mais de 80 policiais de equipes do Departamento de Polícia Especializada-DPE (DERF, DEFURV, GARRAS, DECON e DELEAGRO); Departamendo de Polícia do Interior (Delegacia Regional de Paranaíba, 1°DP de Paranaíba e DP Aparecida do Taboado), CGPA, Polícia Científica e Polícia Militar.

