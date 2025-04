Corumbá tem aumento de casos de Síndrome respiratória aguda grave e inicia campanha de vacinação

No total, 30 pacientes estão hospitalizados com quqadro de SRAG em hospital municipal e todos são do grupo de risco

Entre os dias 20 e 26 de abril, a Unidade Sentinela de Corumbá, responsável pelo monitoramento de doenças respiratórias, registrou 16 coletas de amostras para detecção de vírus respiratórios. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 14 dessas amostras testaram positivo, o que representa uma taxa de positividade de 87,5%.

Os vírus mais frequentemente identificados foram o Influenza A H1N1, com 8 casos, seguido pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o Rinovírus, com 3 casos cada. Outros 2 testes apresentaram resultado negativo.

A maior incidência foi observada na faixa etária acima de 60 anos, seguida pelos grupos de 30 a 39 e de 40 a 49 anos. Do total de casos, 9 foram registrados em mulheres e 7 em homens.

Além dos dados da Unidade Sentinela, a Secretaria também divulgou informações sobre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados no Hospital Santa Casa de Corumbá até o dia 28 de abril. Ao todo, 30 pacientes estavam hospitalizados com quadro de SRAG.

A distribuição por faixa etária foi a seguinte:

Menores de 1 ano: 5 casos

1 a 9 anos: 9 casos

10 a 19 anos: nenhum caso

20 a 39 anos: 1 caso

40 a 59 anos: 2 casos

60 a 79 anos: 9 casos

80 anos ou mais: 4 casos

A maioria dos internados pertence aos grupos prioritários para vacinação contra a gripe. A Secretaria de Saúde reforça a orientação para que essas pessoas procurem as unidades básicas de saúde e atualizem a imunização. O Levantamento comparativo com os dados do ano passado está em andamento.

Vacinação

Entre os dias 1º e 04 de maio, uma nova etapa da campanha de vacinação. Estarão disponíveis doses contra a Covid-19 e a Influenza.

A ação será realizada no Poliesportivo de Corumbá, localizado na rua Porto Carrero, n° 1000, das 08h às 12 horas.A meta da Saúde de Corumbá é vacinar pouco mais de 42,6 mil pessoas dos grupos prioritários durante a campanha contra a gripe, que no município começou no dia 27 de março.

Grupos prioritários para vacina contra influenza

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Idosos com 60 anos ou mais de idade

Puérperas

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Entre as recomendações, estão o isolamento imediato de casos positivos e sintomáticos por sete dias, a partir do início dos sintomas, e o uso obrigatório de máscaras por pessoas com sintomas respiratórios ou em locais com grande circulação de público.

Com infrormações da Prefeitura de Corumbá.