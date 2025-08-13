Secretário de Saúde de Selvíria é exonerado após operação da PF contra fraudes no SUS

Foto: divulgação/PF
Foto: divulgação/PF

O secretário municipal de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (13), um dia após ser alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal durante a Operação Rastro Cirúrgico. A decisão foi publicada no Diário da Assomasul e assinada pelo prefeito Jaime Ferreira, que nomeou a então secretária adjunta, Dalila Flavia Barbosa Rodrigues, para assumir a pasta.

Deflagrada na manhã de terça-feira (12), a operação mira supostas fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo a administração municipal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão — seis deles em Selvíria, três em Aparecida do Taboado e quatro em São José do Rio Preto (SP).

Foto: reprodução/Diário da Assomasul

As investigações, conduzidas pela PF com apoio do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apuram crimes de peculato, desvio de recursos públicos e fraude em licitações. Segundo a apuração, as irregularidades começaram a ser investigadas após denúncias envolvendo o CEM (Centro de Especialidades Médicas) de Selvíria.

Cirurgias inexistentes e superfaturamento

De acordo com a Polícia Federal, foram encontrados indícios de inexecução de contratos, superfaturamento em atas de registro de preços e ausência de comprovação da realização de procedimentos cirúrgicos pagos pela prefeitura. Também foi constatada a existência de múltiplos contratos administrativos com objetos idênticos, vigência simultânea e mesmas empresas contratadas, resultando em pagamentos duplicados por um mesmo serviço.

Em um dos casos, uma clínica médica contratada não existia fisicamente. As auditorias e inspeções técnicas indicaram que procedimentos supostamente realizados não deixaram qualquer vestígio, como prontuários ou uso de salas cirúrgicas, justificando o nome da operação.

Bens apreendidos e possíveis penas

Durante a ação, a PF apreendeu carros e motos de luxo, armas e pedras preciosas. Ao final das investigações, os envolvidos podem responder por peculato, apropriação e desvio, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que somam até 33 anos de prisão.

Edgar Barbosa dos Santos ocupava o cargo desde a gestão do ex-prefeito José Fernando Barbosa dos Santos (Avante). A competência para autorizar as medidas cautelares foi do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, devido à presença de investigado com foro por prerrogativa de função.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

PF cumpre mandados na Secretaria de Saúde de Selvíria em investigação sobre possíveis irregularidades

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *