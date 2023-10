Roubos de veículos na Capital diminuem 29% nos primeiros seis meses do ano

A Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) apresentou o balanço semestral da Operação Metrópole, responsável pelo combate de furto, receptação e roubo de veículos em Campo Grande. De acordo com os dados, houve redução de 29,1% no índice de furto de veículos.

Ao longo do período, foram realizadas 38 etapas da operação, incluindo blitz, vistorias e buscas em locais, resultando na recuperação de 42 veículos e no registro de 27 autos de prisão em flagrante.

No primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022, a DEFURV registrou um aumento de 62,11% no número de Inquéritos Policiais Instaurados e 80,91% no número de Inquéritos Policiais Relatados, que são as investigações concluídas e encaminhadas à Justiça. Nesse período, 798 veículos foram restituídos ou destinados do pátio da DEFURV.

De acordo com dados estatísticos fornecidos pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), na Capital, houve uma redução de 29,1% no índice de furto de veículos e de 10,4% no índice de roubo de veículos no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A Operação “Metrópole” continua no segundo semestre de 2023, intensificando as ações de inteligência e investigação policial para esclarecer crimes, identificar e prender criminosos, além de recuperar veículos, visando proporcionar maior segurança à população do Mato Grosso do Sul.