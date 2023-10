Nove veículos são apreendidos com produtos de contrabando avaliados em R$ 490 mil

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam nove veículos carregados de pneus e cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu na MS-164, em Maracaju, a 169 quilômetros de Campo Grande. Dois dos motoristas, fugiram durante o bloqueio e estão sendo procurados.

Segundo o DOF, os policiais depararam com os veículos, durante um trabalho de fiscalização na rodovia. Ao avistar os carros, os militares deram sinal de parada aos motoristas, que seguiam sentido Ponta Porã/Maracaju. Além dos sete abordados, outros dois veículos foram parados antes da chegada no local do bloqueio. Os condutores do VW Polo e do GM Prisma não foram localizados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de mais de 490 mil reais.

