Rottweiler escapa de residência e ataca cachorro de 13 anos na Capital

Um cachorro da raça Rottweiler, escapou de casa e atacou uma cadela na noite desta quarta-feira (07) no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. A tutora do Rottweiler não prestou socorro ao outro animal e não tentou conter o próprio cachorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora de 40 anos, relatou a polícia que o cachorro da raça rotweiller escapou da casa próxima a sua e atacou a sua cadela, que tem 13 anos e é extremamente dócil. Segundo o relato da tutora, a cadela estava na frente da casa, junto com algumas crianças. O ataque deixou o animal com uma lesão séria no abdômen, e um corte profundo, que teria deixado as vísceras do animal para fora.

Ainda segundo o relato da tutora da cadela, na hora que o cachorro escapou, a vizinha gritou “corre que ele é perigoso”, mas não fez nenhum movimento para segurar o animal, que teve de ser contido por outro vizinho. A mulher ainda procurou a tutora do rotweiller, que a tratou com deboche e disse que não arcaria com nenhuma despesa.

A Polícia Militar foi acionada e os agentes tentaram contato com a tutora do rottweiler mas não obtiveram retorno. O portão da residência é todo fechado, a casa estava com as luzes apagadas, foram acionados sinais sonoros e luminosos, porém ninguém foi encontrado.

A dona do animal que sofreu o ataque contou que gastou R$ 400 com exames e remédios para a cadela, porém, a médica veterinária recomendou que seja feita uma cirurgia, no valor de R$ 1,9 mil.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitario) Cepol, como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

