Morre ex-técnico Gilmar Calonga Ídolo do futebol de MS

O ex-técnico de futebol Gilmar Calonga morreu aos 54 anos após sofrer uma infarto, nesta quarta-feira (7), em Campo Grande. Aquidauanense e ídolo do futebol de Mato Grosso do Sul, Calonga foi jogador de destaque nos times Operário e Comercial entre a década de 90 e início dos anos 2000.

Em 2014, Gilmar fez sua estreia como treinador do Costa Rica, chegando às quartas de final do Estadual. No ano seguinte, Calonga assumiu a liderança do Comercial e levou o clube ao título de campeão estadual.

Gilmar Calonga ainda foi tecnico do Operário e Corumbaense e chegou a retornar ao Costa Rica, antes de deixar os campos do futebol profissional. Atualmente, Gilmar era gerente do Parque Ayrton Senna. Como sinal de luto, amanhã (8) não haverá atividades no parque.