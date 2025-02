Revólver escondido em air fryer é apreendido nos Correios de Campo Grande

Arma seria enviada para Goiás; Polícia Civil investiga o caso

Um revólver calibre 38 foi encontrado escondido dentro de uma air fryer em uma agência dos Correios de Campo Grande na tarde de segunda-feira (3). A arma, sem munições, seria enviada para Goiás, mas acabou apreendida por equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A descoberta ocorreu por volta das 17h50, quando a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios identificou uma encomenda suspeita e acionou a GCM. Ao abrir o pacote, os agentes encontraram o revólver dentro da fritadeira elétrica, conhecida por cozinhar alimentos com ar quente.

Os guardas também constataram que o objeto foi postado em uma cidade a mais de 300 quilômetros da capital sul-mato-grossense. A encomenda e a arma foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso para identificar os responsáveis pelo envio.

