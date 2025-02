Feira Central celebra 100 anos com programação especial em abril

Um dos maiores patrimônios culturais de Mato Grosso do Sul, a Feira Central de Campo Grande completará 100 anos em 2025 e terá uma programação especial para comemorar a data. As festividades começam no dia 15 de abril e contarão com eventos culturais, gastronômicos e esportivos, destacando a diversidade de povos que ajudaram a construir a identidade da região.

Entre os destaques da programação está o Festival do Peixe, que abordará o ecoturismo e práticas sustentáveis no Estado. Além disso, haverá apresentações culturais, exposições e festivais gastronômicos que valorizam a herança de diferentes comunidades, como indígenas, japoneses e paraguaios.

A modernização também faz parte da celebração do centenário, com a criação de um canal digital dedicado à história da Feira Central. O espaço trará transmissões ao vivo e conteúdos multimídia, ampliando o acesso às tradições e histórias do local.

A programação foi definida em uma reunião com a participação de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Mato Grosso do Sul (Iphan/MS), Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Sebrae/MS e outras instituições ligadas ao turismo e à cultura.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram