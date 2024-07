Recepcionista esfaqueia idoso que era hospede de hotel na Capital

Na noite da última quinta-feira (04), um recepcionista de hotel de 80 anos, esfaqueou hospede, 45. O caso aconteceu no Jardim Centenário, em Campo Grande. O crime ocorreu após discussão entre o suspeito e a vítima.

De acordo com o registro policial, o funcionário informou para a Polícia Militar que apenas se defendeu, pois o homem e sua esposa o desferiram ofensas verbais e em seguida foram para cima dele. A faca ficava escondida debaixo de um travesseiro, sobre colchão que o recepcionista utiliza para descansar.

A policia foi chamada pela vítima. O homem tinha um corte profundo no braço esquerdo. Mesmo com a gravidade, a faca não atingiu vaso sanguíneo. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) .

O suspeito do crime foi encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e a faca apreendida. O caso foi registrado como lesão corporal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais