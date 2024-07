Recém-nascida de 5 dias morre com suspeita de broncoaspiração na Capital

Uma recém-nascida, de apenas cinco dias, morreu em decorrência de uma possível broncoaspiração, na tarde dessa segunda-feira (22), após dar entrada no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou ter dado à luz a filha na última quinta-feira (18), no Hospital Regional. Ela afirmou que recebeu alta médica durante a noite de sábado (20), mas sem emitir a certidão de nascimento.

Já nesta segunda, a mãe amamentou a bebê e a tia fez a colocou par arrotar, colocando logo na sequência no carrinho. Cerca de 30 minutos depois, o pai apareceu e pegou a filha no colo e percebeu que ela não estava respirando.

Desesperados, levaram a recém-nascida a CRS Coophavila, dando entrada por volta das 15h45. Às 16h36 a equipe médica anunciou a morte da bebê com suspeita de broncoaspiração.

Na delegacia, a mãe da criança relatou que a filha não apresentou problema respiratório e afirmou que teve alta médica sem obter qualquer documentação ou certidão de nascimento, sendo orientada a providenciar uma para registrar o nome da filha e cadastrar no sistema.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

