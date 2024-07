Excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas lideram ranking de infrações de trânsito

Em 30 dias, mais de 10 mil multas foram aplicadas pela PRF nas rodovias de MS

De acordo com PRF (Polícia Rodoviária Federal) em 30 dias foram registrados 10.890 infrações nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, destes, 7.646 condutores foram flagrados trafegando em até 20% acima da velocidade.

Ao todo 1.450 motoristas foram flagrados com velocidade em mais de 20% até 50%. Ultrapassagem pela contramão resultou em 1.075 multas. Os policias ainda identificaram 719 veículos em péssimas condições ou seja trazendo risco tanto para condutor, passageiros e outros veículos.

Somente nos seis primeiros meses do ano foram marcados com 400 sinistros de trânsito, ou seja, eventos que resultaram em danos materiais, lesões a pessoas ou animais, e possíveis prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, na BR-163. No mesmo período, foram registrados 29 óbitos, na mesma rodovia.

Na maioria dos casos de acidentes nas estradas, se dão pela ultrapassagem incorreta, a manobra exige alguns cuidados para que seja realizada com segurança e dentro da lei. Há casos em que a multa pode ultrapassar R$ 1,4 mil. Segundo o CTB (Código de trânsito Brasileiro) ultrapassagem é “o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem”.

Dar passagem pela faixa da esquerda em rodovias, de acordo com o CTB, é obrigatório. Impedir a ultrapassagem é uma infração média, punida com multa no valor de R$ 130,16 e perda de quatro pontos no prontuário da CNH. E, se a passagem for negada a veículo de emergência, fiscalização ou operação de trânsito com sirene e luzes acionadas, a punição passa a ser de sete pontos na CNH e o valor da multa sobe para R$ 293,47.

Vale lembrar que a multa por ultrapassar em local proibido varia de acordo com a gravidade prevista no CTB. Há casos em que a ultrapassagem em local não permitido pode levar a multa de R$ 1.467,35, como quando feita utilizando o acostamento ou utilizando a pista na contramão em curvas e aclives e declives com baixa visibilidade, por exemplo.

Último caso

A PRF registrou, no último domingo (21), na BR-163 entre Campo Grande e Jaraguari, um acidente que resultou em duas mortes. No km 525 da rodovia, dois caminhões colidiram frontalmente. Em um Volvo/FH 460, com placas de Sapucaia do Sul (RS), o condutor, de 43 anos, teve lesões leves.

Na outra carreta, um Scania/G 380, com placas de São Gabriel do Oeste (MS), o condutor, de 65 anos, e uma passageira, de 40, foram a óbito no local. Uma criança, de 3 anos, que também estava no caminhão, foi socorrida com lesões graves e encaminhada, inicialmente, para um posto de saúde e depois para a Santa Casa. Não há informações do estado de saúde do menino.

Segundo a perícia, a carreta que carregava soja teria invadido a pista contrária, provocando o acidente com o caminhão-baú que seguia no sentido Jaraguari. A causa do sinistro segue em análise.

Gestora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo comenta sobre o número de acidentes em relação a falta de respeito com as regras de trânsito. “Nós levamos para o trânsito atitudes, comportamentos que traduzem quem somos. A maioria dos casos acontece por imprudência, negligência e imperícia do próprio motorista. São falhas humanas e nesse contexto podemos incluir a falta de atenção, que é um grande causador de acidentes, tanto em rodovias quando no perímetro urbano”, salientou.

Por Inez Nazira e Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram