Rapper de MS é encontrada morta e enrolada em tapete no rio Cuiabá

Rapper de Mato Grosso do Sul, Laysa Moraes Ferreira, de 30 anos, conhecida no mundo artístico como “LaBrysa”, foi encontrada morta enrolada em um tapete, dentro do Rio Cuiabá, em Cuiabá (MT), na tarde desta quinta-feira (9). A cantora estava desaparecida desde sexta-feira (3).

De acordo com informações de sites locais, o corpo da vítima estava na água e havia latas de concreto amarradas ao pé, possivelmente para evitar que submergisse à superfície. Tatuagens que a jovem possuía no braço ajudaram na identificação.

A vítima foi encontrada em uma área de difícil acesso e foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para o resgate. A Polícia Civil e a Perícia estão no local para iniciar as investigações sobre a causa da morte e quem possa ter cometido.

LaBrysa desapareceu na sexta-feira, quando amigos da artista foram até a casa dela e encontraram a porta destrancada. No imóvel, nenhum bem havia sido levado e o celular e documentos estavam no local, indicando que sumiu repentinamente.

A cantora fez carreira no mundo do Rap e do freestyle, ganhando competições em Mato Grosso do Sul. Atualmente, Laysa estava morando em Cuiabá, no Estado vizinho.

