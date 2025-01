Mais de 4 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida serão construídas em 12 estados do Brasil

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de propostas para a construção de novas 4.063 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O investimento do Novo PAC é de R$ 646,1 milhões e deve atender mais de 16 mil brasileiros em 23 municípios, distribuídos por 12 estados. A informação foi publicada na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial da União.

Na região Centro-Oeste, serão construídas 32 unidades habitacionais no Mato Grosso. Já na região Norte, 112 novos lares serão destinados à população do Pará.

No Nordeste, 934 novas moradias serão erguidas em Pernambuco, 335 no Maranhão, 292 na Paraíba, 250 no Ceará, 150 no Piauí e 150 no Rio Grande do Norte.

A população da região Sudeste também será contemplada, com 720 novas residências para São Paulo, 496 para o Rio de Janeiro e 354 para Minas Gerais. Na região Sul, 238 unidades habitacionais serão construídas no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Portaria MCid Nº 725 , de junho de 2023, todas as casas e apartamentos a serem construídos estarão localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão. Além disso, eles deverão ter acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. As casas térreas devem ter no mínimo 40m², e apartamentos / casas sobrepostas 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40m² de área principal da residência.

Para mais informações, acesse a Portaria MCid Nº18 na íntegra. Confira abaixo as cidades beneficiadas pelo investimento do Ministério das Cidades:

Mato Grosso

Confresa – 32 unidades habitacionais (UH’s) – Conjunto Habitacional Leonardo Oliveira Sandes;

Pará

Parauapebas – 112 UH’s – AVRAHAM 2;

Ceará

Barbalha – 150 UH’s – Residencial Doutor Antônio Corrêa I;

Icó – 100 UH’s – Residencial Deputado Oriel Nunes I;

Maranhão

Grajaú – 143 UH’s – Parque Grajaú II;

Imperatriz – 192 UH’s – Residencial Ibiza III;

Paraíba

João Pessoa – 192 UH’s – Residencial Democracia;

Pombal – 100 UH’s – Residencial Vila Esperança I;

Pernambuco

Recife – 288 UH’s – Vila Aeronáutica I

Cabo de Santo Agostinho – 496 UH’s – Residencial Ponte Dos Carvalhos I, Residencial Ponte Dos Carvalhos II e Residencial Ponte Dos Carvalhos III

São Benedito do Sul – 150 UH’s – Residencial São Benedito do Sul Mod I, Residencial São Benedito do Sul Mod III e Residencial São Benedito do Sul Mod IV;

Piauí

Piripiri – 150 UH’s – Residencial Anajás;

Rio Grande do Norte

Açu – 150 UH’s – Conjunto Parati 2000;

Minas Gerais

Belo Horizonte – 184 UH’s – Residencial Comendador Wigg II;

Contagem – 112 UH’s – Residencial Arvoredo;

Nova Lima – 58 UH’s – Residencial Honório Bicalho I e Residencial Honório Bicalho IV;

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – 400 UH’s – Entretelas I e Entretelas II;

Tanguá – 96 UH’s – Parque Duques;

São Paulo

Bauru – 400 UH’s – Vila do Cerrado 199 Proposta 2 e Vila do Cerrado 201 Proposta 1;

Campinas – 320 UH’s – Condomínio Vilas do Taubaté IV e Condomínio Vilas do Taubaté V;

Rio Grande do Sul

Cruz Alta – 140 UH’s – Loteamento Lírios do Campo;

Cruzeiro do Sul – 50 UH’s – Núcleo Habitacional Nova Esperança;

Lindolfo Collor – 48 UH’s – Condomínio Sol Nascente

Com informações da Agência Gov.