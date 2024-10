Rapaz suspeito de participação em homicídio é baleado por atiradores no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande

Na noite de ontem (27), um rapaz, suspeito de cometer homicídio em Campo Grande foi baleado por atiradores que estavam dentro de um Chevrolet Corsa.

De acordo com informações, a vítima estava acompanhada de amigos no momento em que foi baleado por dois homens em frente a uma residência no Portal Caiobá.

Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coophavila, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os policiais encontraram o carro utilizado pelos atiradores a cerca de 1,8 km do local do crime totalmente carbonizado.

O rapaz baleado é suspeito de ter envolvimento no homicídio de Kennedy Gabriel Araújo Andrade, 21 anos, morto com três tiros no Bairro Portal Caiobá, em dezembro de 2021. O suspeito também tem passagens na polícia por furto qualificado e tentativa de homicídio.