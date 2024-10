Corpo de homem é encontrado em decomposição no Rio Pardo, em Ribas do Rio Pardo

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no Rio Pardo, cerca de 7 km centro da cidade de Ribas do Rio Pardo, na manhã desse domingo (27). O caso ocorreu nas margens de uma propriedade privada, conhecida como chácara Pesqueiro do Senhor Luciano, na estrada do frigorífico.

A descoberta ocorreu quando um homem que navegava pelo rio, avistou o cadáver e acionou o Corpo de Bombeiros. A polícia também foi acionada.

As equipes encontraram o corpo de um homem, sem identificação, usando apenas uma camiseta. Dada a condição avançada de decomposição, ainda não foi possível identificar a vítima ou determinar a causa da morte no local.

O corpo será analisado mais detalhadamente pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), responsável pela perícia que trará respostas sobre as causas e as circunstâncias da morte.

Com informações do portal Ribas Ordinário

