Radialista morre após ser atropelado e motorista não prestar socorro

Radialista Ronaldo Ney Pinto de Santana, de 67 anos, faleceu na manhã de (16), após ser atropelado na rua Cyríaco de Toledo, próximo a escola municipal ngela Maria Perez, em Corumbá.

Ronaldo foi atropelado por volta das 05h38, quando seguia de bicicleta a caminho da rádio comunitária Pantaneira. Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha presenciou o momento em que um veículo de cor preta ou azul escuro, atropelou o radialista, que trafegava na mesma direção. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros. O radialista sofreu fratura no tornozelo esquerdo, possível afundamento na região do tórax. Ronaldo deu entrada na emergência do Pronto-Socorro em estado grave, com sintomas de parada cardíaca, mas não resistiu aos ferimentos.

Com informações do Diário Corumbaense.