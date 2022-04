Aeronave carregada com cocaína e fuzis é apreendida na fronteira com o Paraguai

Durante operação conjunta da Polícia Federal e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) de Mato Grosso do Sul, foi apreendido na madrugada deste hoje (16) grande quantidade de cocaína e armamento em uma aeronave na região de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai.

Após investigações da Polícia Federal foi constatado que a aeronave prefixo PTEGQ faria o transporte de uma carga de entorpecente, o que levou as forças policiais a desencadearem a Operação Águia de Aço nesta madrugada.

O avião foi identificado enquanto realizava o pouso em pista não homologada e após abordagem, fugiu do local. Os agentes iniciaram as buscas pela aeronave que foi localizada na área de mata próxima à Coronel Sapucaia, sem os tripulantes, que seguem foragidos.

A Operação Águia de Aço tem o intuito de coibir o tráfico internacional de armas e drogas na fronteira. A droga e o armamento apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.

Com informações da PRF.