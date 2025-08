Polícia encontra 40 kg de maconha em quitinete de Dourados

Local no Jardim Coqueiro abrigava carga escondida em estrutura metálica; movimentação de carros levantou suspeita

Um imóvel usado como quitinete no bairro Jardim Coqueiro, em Dourados, servia de entreposto para armazenamento de drogas. No domingo (3), cerca de 40 quilos de maconha foram encontrados escondidos em uma estrutura metálica, durante ação que apura o tráfico na região.

A movimentação frequente de veículos entrando e saindo do local nos dias anteriores chamou a atenção de investigadores, que monitoravam a área. Após levantamento das equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), o entorpecente foi localizado dentro de uma falsa prensa de molas.

O material foi levado para a unidade do SIG, onde passou por pesagem e foi apreendido. A investigação continua a partir das informações colhidas no local, além do depoimento de possíveis testemunhas. Até o momento, não há confirmação sobre prisões.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram