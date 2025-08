Mais de 870 vagas em concursos públicos são oferecidas nesta semana em MS com salários de até R$ 42 mil

Se você está em busca de estabilidade, bons salários e benefícios, esta pode ser a oportunidade ideal: diversos órgãos públicos em Mato Grosso do Sul oferecem nesta segunda-feira (4) mais de 870 vagas em concursos públicos, com salários que variam de R$ 1.700 a R$ 41.845, dependendo do cargo e do órgão.

As vagas são para profissionais de diferentes níveis de escolaridade — médio, técnico e superior — e contemplam áreas como segurança, educação, saúde, engenharia e administração pública. Confira os principais processos seletivos abertos no Estado:

Prefeitura de Selvíria

Vagas: 37 imediatas + cadastro reserva

Área: Educação

Salário: até R$ 3.786,30

Inscrições: até 4 de agosto, no site Império Concursos

Taxas: R$ 100 a R$ 150

Crefito-13

Vagas: 110 (imediatas + cadastro reserva)

Cargos: Agente administrativo (nível médio) e agente fiscal (nível superior)

Salários: R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34

Locais de atuação: Campo Grande e Dourados

Inscrições: até 8 de setembro, no site do Instituto Quadrix

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

Vagas: 57 para professores

Locais: Unidades em todo o Estado

Salários: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 + auxílio-alimentação de até R$ 1.000

Inscrições: até 1º de setembro

Edital

UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados)

Vagas: 5 para técnicos e engenheiros

Salários: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 + auxílio de R$ 1.000

Inscrições: até 15 de agosto, no site da universidade

Taxas: R$ 120 a R$ 150

Prefeitura de Mundo Novo

Vagas: mais de 160 para diversas áreas

Salários: R$ 1.776,15 a R$ 6.121,35

Inscrições: até 20 de agosto, no site do Instituto Unifil

Taxas: R$ 80 a R$ 120

Prefeitura de Costa Rica

Vagas: 25 para guarda civil municipal

Salários: R$ 1.700 a R$ 3.489,79

Requisitos: ensino médio, CNH “B”, idade mínima de 18 anos

Inscrições: até 10 de agosto, no Portal Fronte Projetos

TCE-MS (Tribunal de Contas de MS)

Vagas: 6, incluindo conselheiro substituto

Salários: até R$ 41.845,49 + benefícios

Inscrições: até 21 de agosto

Provas: 25 e 26 de outubro

Edital

Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS)

Vagas: 70

50 para agente de segurança socioeducativa

20 para analista de medidas socioeducativas

Salários: R$ 4.841,33 a R$ 6.916,19

Cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas

Edital

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Vagas: 400

300 para investigador

100 para escrivão

Salário inicial: até R$ 6.500

Inscrições: até 7 de agosto, no site do Instituto Avalia

Taxa: R$ 210,48

Com oportunidades em diferentes áreas e salários bastante atrativos, os concursos públicos em Mato Grosso do Sul movimentam o mercado e representam uma chance importante para quem busca carreira no setor público. Fique atento aos prazos de inscrição e aos requisitos de cada edital.

