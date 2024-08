Queimadas – Bombeiro militar tem 20% do corpo queimado ao tentar combater incêndio na Capital

No inicio da tarde de ontem (28), um Bombeiro militar, identificado como João Vitor, de 23 anos, teve 20% do corpo queimado ao tentar combater um incêndio que ocorria na Rua Vicenzo, região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com informações, no momento do acidente o rapaz tentava apagar as chamas de um incêndio em um terreno baldio e foi atingido após o vento mudar de direção e direcionar as chamas para o rapaz e o subtenente que estava com ele.

João tentou salvar a vida do subtenente indo em direção ao fogo, tentando apagá-lo. O subtenente conseguiu pular o muro, mas João enroscou a calça no arame e caiu sobre as chamas.

O rapaz foi socorrido pela própria guarnição e encaminhado até a Santa Casa. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

