HU-UFGD promoverá atividades voltadas para a Semana Mundial de Aleitamento Materno

Na Semana Mundial de Aleitamento Materno, o HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), promoverá atividades voltadas para a amamentação entre os dias 02 e 03 de setembro.

Dentre as atividades propostas serão abordados os aspectos nutricionais, condições clínicas e os contextos sociais relacionados às pessoas com deficiências e diversidade étnica-cultural.

A campanha é promovida pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar e em 2024 o tema proposto é ‘Amamentação, apoie em todas as situações’.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno é um evento gratuito para gestantes, puérperas, colaboradores do hospital, residentes, acadêmicos e demais interessados. Para participar das palestras e mesas redondas é necessário a realização da inscrição por meio deste link.

Todas as atividades programadas ocorrerão na sala 74, Unidade da Mulher e da Criança, rua Ivo Alves da Rocha, 558 – Altos do Indaiá.

