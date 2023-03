Polícia prende idoso que abusava de menores em van particular na Capital

Policiais do GARRAS prenderam, na manhã desta quinta-feira (16), um idoso de 62 anos, que possuía um mandando de prisão resultado de diversos estupros contra menores de idade. A prisão aconteceu na Avenida José Nogueira Vieira, região do Bairro Tiradentes.

Segundo as autoridades, o autor seria autor de vários estupros, na época, contra vítimas que eram transportadas pela empresa do autor, que se aproveitava dos momentos com os menores e abusava sexualmente.

No momento da prisão, o autor não resistiu a prisão preventiva e informou que já sabia que possuía mandado de prisão. Por fim, ele foi encaminhado ao GARRAS e depois para a DEAM (Delegacia Especializada De Atendimento a Mulher), onde aguarda designação de vaga no sistema penitenciário. Acesse também: Mulheres são presas com cocaína escondida em potes de suplemento

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba